Euronics promette sconti davvero incredibili da poter cogliere subito al volo, fino al 16 gennaio, anche se purtroppo risultano essere limitati esclusivamente ad alcuni fortunati consumatori che si ritrovano nelle vicinanze dei negozi Tufano.

La campagna promozionale corrente, infatti, non è attiva ovunque sul territorio nazionale, ma risulta essere disponibile solamente presso i punti vendita di proprietà del socio in oggetto. Gli acquisti non potranno nemmeno essere effettuati online, coloro che potranno recarsi personalmente potranno anche approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero del finanziamento senza interessi (rateizzazione dell’intera cifra da versare all’azienda) con pagamento a partire dalla mensilità di Pasqua 2020.

Per i codici sconto e le nuove offerte Amazon correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: i prezzi sono tra i più bassi di sempre

Le offerte alla base del corrente volantino Euronics sono sicuramente invitanti ed interessanti, anche se nella maggior parte dei casi riguardano dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, basti pensare infatti che i loro prezzi non superano i 300 euro, per capire la qualità generale (tra i migliori troviamo Galaxy A30s, Motorola One Macro, Galaxy A10, Galaxy A20e o Huawei P Smart 2019).

L’unica eccezione alla regola riguarda l’ottimo iPhone Xs, uno smartphone che ha fatto sicuramente parlare di sé per la qualità generale messa sul piatto, ma recentemente sopraffatto da i nuovissimi iPhone 11. Il prezzo finale appare essere ancora abbastanza elevato, parliamo di 699 euro, nel complesso però le specifiche tecniche risultano essere veramente invitanti ed alla portata di ognuno di noi.

Per tutte le informazioni in merito al volantino Euronics non dovete far altro che aprire le pagine inserite qui sotto.