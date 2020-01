La tecnologia fa molte affermazioni audaci su come può migliorare la tua vita. Ma per quanto possa essere elegante un robot di carta igienica , starai bene anche se non ne avrai uno. Le eccezioni però sono i prodotti tecnologici progettati per aiutare le persone con disabilità. L’ Adaptive controller Xbox è uno dei maggior parte dei dispositivi importanti di questa epoca attuale dei videogiochi.

Quindi, mentre il CES 2020 è pieno di cose interessanti che forse non sono vitali, siamo felici di vedere alcuni prodotti che sembrano risolvere problemi reali. La società francese Lexilife sta sfoggiando una lampada per facilitare la lettura con dislessia .

Ciò che rende difficile leggere per le persone con dislessia è che entrambi gli occhi stanno inviando flussi dominanti concorrenti di informazioni visive che distorcono le lettere in un modo speculare. I caratteri personalizzati possono in qualche modo combattere questo problema.

Quello che può fare questa lampada in soccorso alla dislessia

Quello che fa questa lampada da lettura Lexilight è usare le luci per guidare il lettore. Le luci a LED pulsanti, modulanti e regolabili incoraggiano un occhio o l’altro a prendere il controllo e inviare una singola immagine libera di parole da leggere, su carta o da uno schermo. Inoltre le lampade da lettura in generale sono solo più salutari per i tuoi occhi.

La lampada Lexilight costa $ 550 e dovrai aspettare fino a metà 2020 per ottenere una versione della batteria ricaricabile che non ha bisogno di rimanere collegata a una parete. Ma Lexilife afferma che i risultati sono stati positivi mentre si spostano verso la certificazione medica. Inoltre, se tu o i tuoi cari avete la dislessia, la capacità di leggere in tutta comodità è piuttosto difficile da valutare.