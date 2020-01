Comet ha recentemente presentato un volantino in grado di far impazzire gli utenti di tutta Italia, si tratta di una promozione molto interessante dai prezzi veramente bassi ed in grado di offrire un’opportunità molto allettante.

Alla base della soluzione che andremo a descrivervi trovate il Tasso Zero, la capacità di ottenere un finanziamento senza interessi sull’intera cifra da versare all’azienda, in modo da poterlo restituire in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente a partire dalla mensilità successiva. La richiesta potrà essere presentata in negozio, previa consegna delle buste paga dei mesi precedenti, nonché del superamento dell’affidabilità creditizia.

Volantino Comet: quali sono le offerte di cui approfittare subito

Il volantino Comet integra tanti buoni prezzi da saper cogliere al volo, anche se comunque sono principalmente rivolti verso gli utenti che sono alla ricerca di dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato. Tra i migliori troviamo sicuramente Oppo Reno 2Z, ma anche Galaxy A30S, Galaxy A20e, Galaxy A10, Oppo A9 2020, Motorola E6 Play e similari, tutti in vendita a meno di 269 euro.

Il top di gamma incluso all’interno del volantino Comet è invece l’Apple iPhone Xs, uno smartphone da 679 euro e dalle prestazioni decisamente elevate, anche se recentemente superato dai nuovissimi iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Per ogni altro sconto o offerta incluso all’interno della corrente campagna promozionale, aprite le pagine che trovate inserite qui nel dettaglio, riceverete tutte le informazioni di cui siete alla ricerca.