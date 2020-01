Le assicurazioni online continuano a proporre offerte per la polizza assicurativa allettanti e super vantaggiose. Gli utenti che si affidano a tali assicurazioni continuano ad aumentare notevolmente di numero poiché le varie compagnie assicurative che ci sono sul territorio non sono estremamente vantaggiose.

Purtroppo, però, la Guardia di Finanza ha avvisato tutti gli utenti di prestare maggiore attenzione alle assicurazioni online poiché nelle settimane precedenti ha chiuso ben 222 siti web online per via delle truffe che hanno colpito numerose vittime. Proprio per il successo che le assicurazioni online hanno riscontrato se diversi malfattori hanno deciso di sfruttare la cosa a loro vantaggio.

Assicurazioni online e truffe: ecco i messaggi da evitare assolutamente

Come anticipato precedentemente, i truffatori hanno colto l’occasione del successo notevole delle assicurazioni online per ideare un loro metodo e raggirare le loro vittime. Moltissimi utenti sono truffati tramite le campagne phishing con le quali i malfattori inviano messaggi promozionali fingendosi compagnie assicurative famose e affidabili.

Solitamente, i truffatori, utilizzando la denominazione e loghi di compagnie assicurative note riescono nel loro intento. Inviano dei falsi messaggi promozionali via mail falsificando il destinatario e promuovendo polizze assicurative allettanti per un lasso di tempo breve, così da far credere alle vittime di una proposta imperdibile.

Attenzione, però, perché la maggior parte di questi falsi messaggi richiedono dei pagamenti sospetti; per esempio, richiedono alle vittime di effettuare una ricarica su un conto prepagato o un conto online. Questi sono pagamenti che non possono essere tracciati, con i quali i truffatori riescono nel loro intento senza essere scovati.

Meglio prestare maggiore attenzione per evitare di cascare in qualche subdolo trucchetto; inoltre, si consiglia di utilizzare un anti-phishing così da non ricevere più questo tipo di false proposte commerciali.