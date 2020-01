Le connessioni dati in 4G offerte dagli operatori nazionali potrebbero presto conoscere una diminuzione della domanda a causa dell’istituzione del WiFi gratis. Una nuova linea si sta espandendo in tutta Italia e, grazie a quest’ultima, l’intera popolazione potrà beneficiare di un costante accesso ad internet senza distinzione alcuna tra Nord, Centro, Sud o Isole della Penisola. Voluta fortemente dal Ministero per lo Sviluppo e l’Economia, la rete WiFi è già in fase di espansione: scopriamo, di conseguenza, tutti i dettagli in merito a questa e soprattutto come utilizzarla a proprio piacimento.

WiFi: niente più connessioni a pagamento grazie alla nuova linea disponibile ovunque

Con un obiettivo di copertura prefissato a circa 7500 comuni dislocati in tutta la nazione, la linea WiFi è già attiva in più di duemila amministrazioni consentendo a svariati utenti di navigare a costo zero ed illimitatamente. Consultabili attraverso questa mappa ufficiale, le postazioni hotspot già attive sono numerose e sono facilmente sfruttabili dopo aver eseguito una procedura standard.

Per potersi collegare alla nuova linea WiFi, infatti, non sarà sufficiente aprire la sezione delle connessioni sul proprio smartphone, ma bensì sarà necessario seguire un iter che rimane, ad ogni modo, semplice e veloce. Questo si suddivide in tre operazioni chiave:

scaricare sul proprio smartphone Android o iOS l’apposita applicazione gratuita; effettuare la registrazione inserendo tutti i dati richiesti; trovare una postazione hotspot vicina alla propria posizione ed agganciarsi.

Una volta compiuta la registrazione, informiamo i nostri lettori, sarà possibile collegarsi a qualunque altra postazione hotspot senza effettuare nuovamente il processo, ma bensì un semplice log in.