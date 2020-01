WhatsApp: grazie al nuovo aggiornamento l'app cambia per sempre

Sono tanti gli aspetti modificati dagli sviluppatori di WhatsApp durante questi ultimi anni, i quali hanno contribuito a rendere l’applicazione semplicemente perfetta. Non ci sono aspetti che infatti stonano al giorno d’oggi all’interno della piattaforma, la quale è al top assoluto nel mondo della messaggistica istantanea.

Il merito è ovviamente dei tantissimi aggiornamenti arrivati ad immettere qualche novità nella piattaforma, la quale ora sembra non aver bisogno di nulla. E’ chiaro che qualche accorgimento in più andrebbe prestato sul lato sicurezza, il quale risulta carente solo ed esclusivamente per via della tante truffe, ma le indiscrezioni parlano di ben altro. Infatti nelle ultime ore sono state svelate diverse novità tra cui anche il significato di uno dei messaggi che in tanti ancora dovevano comprendere.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento ha un solo obiettivo: pulire la vostra chat costantemente senza farla intasare dai messaggi

Negli ultimi giorni molti utenti si sono resi conto di una novità che è stata introdotta da qualche tempo sull’app in beta di WhatsApp. Questa prendeva il nome di “delete messages“, ma in pochi erano riusciti a comprendere il senso di ciò che stava per arrivare.

In questo momento tutti però hanno capito: la funzione che probabilmente arriverà a breve per tutti, offre la possibilità di cancellare i messaggi in chat ogni tot di tempo. Sarete voi ad impostare ogni quanto tempo desiderate ripulire la vostra chat. Il tutto avverrà ovviamente in maniera irreversibile: non avrete dunque più la possibilità di ripristinare i messaggi cancellati. State dunque attenti.