C’è stato un tempo in cui la scelta di un dispositivo di archiviazione portatile richiedeva compromessi: capacità di dimensioni fisiche o velocità, quel genere di cose. Western Digital ha proclamato che quei giorni sono finiti.

L’unità SanDisk facilmente tascabile che vedi qui? Può memorizzare un enorme 8 TB di dati. Questa è una capacità quattro volte superiore rispetto al più grande SSD Extreme Portable attualmente disponibile.

L’unità trasferisce anche i dati quattro volte più velocemente rispetto all’allineamento SSD Extreme Portable esistente, raggiungendo il massimo a 20 Gbps .

Per quanto riguarda le dimensioni fisiche, Western Digital non ha menzionato quelle nel comunicato stampa ufficiale. L’unità sembra essere leggermente più grande rispetto ai modelli Extreme Portable. Ciò non significa certamente che il nuovo modello sia anche in remoto ingombrante: le unità attuali misurano 3,79 ″ di 1,95 ″ e hanno uno spessore di appena 35 ″.

SSD Western Digital: quando sarà possibile acquistare questo modello

Non è chiaro quando sarà possibile acquistare questo gioiellino. Al momento non ci sono nemmeno molti modelli da 4 TB sul mercato e quelli disponibili possono costare fino a 600 dollari.

Inoltre, con il crollo dei prezzi degli SSD e la richiesta alle stelle, l’unità SanDisk da 8 TB potrebbe arrivare in un futuro non troppo lontano.

Se, d’altra parte, preferisci il tuo spazio di archiviazione portatile in pacchetti di dimensioni ridotte, Western Digital ha qualcosa di nuovo da lanciare prima della fine di questo inverno.

Stanno introducendo una nuova unità flash USB Type-C Luxe SanDisk Ultra Dual Drive e ha la capacità di adattarsi alla lunghezza del suo nome. La nuova unità ti consentirà di trasportare un intero terabyte di file nella sua sofisticata scocca in alluminio.

Come gli altri modelli di questa gamma, il Dual Drive da 1 TB è dotato di connettori USB Type-C e A. Basta ruotare il coperchio per esporre la porta di cui hai bisogno e collegarlo. Queste unità non si avvicinano all’estremo SSD quando si tratta di velocità, ma spostano comunque i file a 150 MB / s molto rispettabili – e si adattano a quello strana piccola tasca per il cambio nei jeans.