Il volantino Esselunga torna a fare sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica con una soluzione molto invitante, anche se dedicata e rivolta alla popolazione alla ricerca di uno smartphone di fascia bassa e non particolarmente costoso.

L’offerta tech contrasta lo Speciale Multimedia visto le scorse settimane, se in passato avevamo apprezzato la decisione dell’azienda di inserire un numero particolarmente elevato di prodotti in promozione, in questo caso l’utente potrà acquistare solo ed esclusivamente un singolo modello di smartphone. La compravendita dovrà essere completata nei punti vendita entro il 15 gennaio, ricordiamo che non sarà possibile accedervi dal sito ufficiale.

Volantino Esselunga: l’offerta tech sorprende per l’ottima qualità

Il volantino Esselunga è comunque un punto saldo da cui partire per cercare di risparmiare, anche se al centro si trova lo Huawei P Smart 2019, uno smartphone dalle prestazioni tutt’altro che coinvolgenti ed invitanti.

La scheda tecnica rispecchia la qualità generale del prodotto, in particolare parliamo di un display da 5.65 pollici FullHD, di un processore octa-core da 2.36GHz, di 3GB di RAM, di 32GB di memoria interna, di 3’000mAh, di due fotocamere posteriori da 13 e 2 megapixel, nonché di una frontale da 8 megapixel.

Tutto questo può essere raggiunto con un esborso finale di 129 euro, un prezzo sicuramente in linea con le aspettative dei consumatori, per la versione no brand del modello in questione. Maggiori informazioni sono disponibili direttamente nei punti vendita.