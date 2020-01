Vodafone è sorprendente, una delle migliori offerte di sempre, la Special Unlimited, è scontata a soli 7 euro al mese per tutti i consumatori che vorranno effettivamente richiedere la portabilità del proprio numero originario, a patto comunque che si trovino in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale.

La soluzione qui descritta è a tutti gli effetti una operator attack, ovvero una promozione raggiungibile esclusivamente da coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di determinate aziende del territorio nazionale. La portabilità è sempre obbligatoria, richiede il versamento iniziale di 12 euro per l’attivazione dell’offerta, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; il costo fisso della promo, chiamata Vodafone Special Unlimited, è comunque di 7 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo.

Vodafone Special Unlimited: la promozione da 7 euro al mese

Superato lo step e la scrematura iniziali, le possibilità che si aprono dinnanzi all’utente sono incredibili, infatti sono inclusi addirittura 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per minuti illimitati e SMS senza limiti da poter utilizzare per telefonare ad ogni numero registrato sul territorio nazionale italiano. Il rapporto qualità/prezzo, come avete potuto notare voi stessi, pende sicuramente a suo favore, è difficile trovare al giorno d’oggi soluzioni dello stesso tipo (parlando sempre e solo di Vodafone) a 7 euro al mese.

Da ricordare comunque che non sono previsti vincoli contrattuali di alcun tipo, e che la massima velocità di navigazione raggiungibile è di 600Mbps in download, indipendentemente dallo smartphone di cui l’utente è in possesso.