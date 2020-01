Stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10? ebbene, il volantino Trony fa sicuramente per voi per il livello degli sconti messi sul piatto nell’ultimo periodo, prezzi bassissimi sui top di gamma dell’azienda sudcoreana.

La campagna promozionale qui descritta non è purtroppo diffusa su tutto il territorio nazionale, a conti fatti è disponibile fino al 30 gennaio solamente in Lombardia, Toscana, Piemonte e nel comune di Affi, senza avere la possibilità di effettuare acquisti direttamente sul sito ufficiale.

Trony: come risparmiare su Note 10 e Galaxy S10

Risparmiare sull’acquisto di Galaxy Note 10 e Galaxy S10 è possibile prima di tutto grazie al cashback di Samsung stessa, dopo aver acquistato il prodotto rispettivamente a 979 e 749 euro, basterà registrarlo entro il 7 febbraio su Samsung Members. Fatto questo, mostrando naturalmente la prova d’acquisto, verrà emesso un bonifico bancario in vostro favore del valore rispettivamente di 200 o 150 euro. In conclusione i due prodotti in questione si pagheranno 779 o 599 euro, cifre molto basse se confrontate ai livelli raggiunti presso le dirette concorrenti.

E’ chiaro che le offerte del volantino Trony non sono limitate, sono inclusi anche tantissimi altri dispositivi, come Huawei P30 Pro a 699 euro, passando per Oppo Reno 2Z a 299 euro, Oppo A5 2020, Xiaomi Note 8T, Galaxy A10, LG K40S, Wiko View 3 Lite e altri ancora.

Per maggiori informazioni e per scoprire nel dettaglio tutti i prodotti inclusi nella campagna promozionale discussa nel nostro articolo, aprite le immagini che vi abbiamo inserito qui sotto.