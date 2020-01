Dopo le feste di Natale, inizia oggi il vero nuovo anno. La conclusione della stagione natalizia significa anche la fine di un periodo ricco di offerte da parte degli operatori telefonici. Ad esempio, nel corso di queste ultime settimane TIM ha proposto iniziative ricche e convenienti sia a tutti coloro che sono già abbonati sia a coloro che erano intenzionati ad attivare una nuova linea.

TIM, l’offerta Supreme con 50 Giga è più conveniente a soli 6,99 euro

Una delle migliori ricaricabili messe a disposizione da TIM nell’ultimo mese è senza ombra di dubbio la TIM Supreme. Questa tariffa è stata una delle più popolari nel corso del Natale ed è stata una degna avversaria dell’oramai famosa Giga 50 di casa Iliad. Il team commerciale del gestore italiano ha pensato a questa proposta proprio per contrastare Iliad e la sua crescente popolarità.

La TIM Supreme è stata confermata anche in questo periodo post festività con una novità importante per quanto concerne il prezzo. Le soglie della ricaricabile restano le stesse con minuti illimitati per le telefonate più 50 Giga per la navigazione internet. Per quanto concerne il costo mensile, vi è invece l’ulteriore sconto di un euro: anziché pagare 7,99 euro, i nuovi abbonati potranno pagare solo 6,99 euro.

L’attivazione a costo scontato dell’offerta è disponibile solo presso alcuni punti vendita selezionati sul suolo italiano. Sempre come ulteriore vantaggio, in taluni casi i nuovi abbonati di TIM non saranno chiamati nemmeno al pagamento di spese d’attivazione per la SIM. La promozione è disponibile a prezzo scontato per un tempo limitato.