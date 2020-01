Stranger Things 4 sta per arrivare: la serie cult di cui tutti sembrano essere innamorati sta per arrivare alla sua quarta stagione portando con sé diverse novità e tanti colpi di scena.

Per chi non conoscesse la serie, ci teniamo a specificare che è un prodotto originale Netflix distribuita sulla stessa piattaforma di streaming video on-demand che narra le vicende paranormali di un gruppo di kids (ormai teen) alle prese con i demoni provenienti dall’UpsideDown (il Sottosopra in italiano) come il demogorgone.

La serie TV omaggia in tutto e per tutto quella che è stata la cultura degli anni ’80. Grazie al popolare show, la mania dell’eclettico decennio riscoppia ai giorni nostri. Pensiamo alla voce di Simon Le Bon con la canzone Girls of Film, udibile nel momento in cui il demogorgone è intento a trasformarsi all’interno della serie.

Oppure all’iconica Time after Time di Cindy Lauper che fa da sottofondo alla scena in cui Mike e Will indagano all’interno del Sottosopra. Ma non parliamo solo di riferimenti alla musica di quel periodo: anche l’ambientazione così come le vicende e la trama si snoda all’interno degli anni ’80 e racconta le “turbolenti” estate di un gruppo di ragazzini dell’epoca. Tutto ciò che avviene nell’inquietante cittadina di Hawkins ha quel retrogusto che sa tanto di effetto-nostalgia che tanto piace alla società moderna.

Cosa sappiamo sulla quarta stagione di Stranger Things

Difficile dire cosa sappiamo riguardo la nuova season di Stranger Things. Sicuramente la minaccia incomberà sulla città di Hawkins, ma dai primi leak sembra che non sarà l’unica location. Le dinamiche relazionali fra i protagonisti si complicano ulteriormente, anche a causa dell’adolescenza in cui versano i bambini ormai cresciuti. Il finale della terza stagione ha poi lasciato un grande quesito che il pubblico non vede l’ora di conoscere nel corso della nuova ondata di episodi.

Quello che sappiamo ad oggi: attenzione, Spoiler

Con Joyce trasferita insieme ai figli e con Undici, con la minaccia del Democane in possesso dei Russi e con tante altre creature demoniache ancora presenti sulla Terra, le vicende di Mike, Will, Dustin, Lucas e gli altri non sono ancora terminate.

Nonostante il demogorgone sia stato già sconfitto da Undici, sembra che non ci siano buone nuove all’orizzonte. Per ogni altra novità vi invitiamo a seguirci e a restare sempre connessi con noi. Intanto, gustatevi l’incredibile trailer della prossima stagione di Stranger Things.