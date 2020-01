Il settore smartphone di Sony non sta andando affatto bene, ma di sicuro non è una scusa per dimenticarsi di far uscire gli aggiornamenti per i vari dispositivi sul commercio. Il colosso nipponico lo sa e infatti sta continuando con il programma come promesso, anche se dopo diverse settimane dal rilascio della patch per i modelli più recenti. L’ammiraglia del 2019 ha di fatto già ricevuto Android 10, ma adesso tocca alle vecchie glorie, si fa per dire.

L’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo di Google ha appena raggiunto alcune unità di diversi modelli. Dall’Xperia XZ2, passando per tutte le varianti quindi XZ2 Compact e Premium, fino all’Xperia XZ3. Si tratta di un rilascio over the air quindi ci vorrà un po’ prima che raggiunga tutte le unità in questione, ma neanche troppo visto il numero presente in commercio.

Sony Xperia: l’aggiornamento ad Android 10

La patch presenta un numero di build uguale per tutti i modelli sopracitati, 52.1.A.0.532. Il peso dell’aggiornamento è di 730 MB, un peso modesto, ma che nasconde molte delle novità aggiunge proprio con Android 10. Uno dei cambiamenti più attesi è il miglioramento dei sistemi per la privacy e la modalità Dark pensata per tutti i menù di sistema. Le segnalazioni in merito sono molte poche e finora non si è capito se la navigazione gestuale funziona o meno.

Con l’aggiornamento di questo modelli, non è chiaro quanti ne mancano ancora. Sicuramente i prossimi dovrebbero essere gli Xperia 10 e Xperia 10 Plus, due modelli portati sul mercato nel 2019 di fianco all’attuale ammiraglia.