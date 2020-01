Gli smartphone continuano a preoccupare tantissime persone perché rilasciano continuamente delle onde elettromagnetiche che il corpo umano assorbe automaticamente. Purtroppo, gli scienziati non hanno ancora una risposta definitiva e concreta da dare poiché ancora non sono sicuri della loro nocività.

Secondo quanto riportano dei recenti studi, in commercio ci sono degli smartphone più pericolosi e altri meno perché alcuni modelli rilasciano una quantità di radiazioni bassa, mentre altri ne rilasciano molto di più. A confermarlo è l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione delle Radiazioni che ha lo scopo di verificare la loro pericolosità in base alle radiazioni che ogni modello rilascia.

Commify è riuscita ad impadronirsi dei dati ufficiali dell’Ufficio Federale Tedesco e ha pubblicato una lista degli smartphone più pericolosi e di quelli meno pericolosi. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Smartphone pericolosi: ecco quali sono i modelli da evitare assolutamente

Ad ogni modello di smartphone corrisponde un Valore Sar, un valore espresso in percentuale che indica la quantità di radiazioni che il corpo umano assorbe ogni volta che è esposto ad un determinato modello. Il valore SAR quando è alto indica la pericolosità del dispositivo.

Secondo la lista riportata da Commify, ad avere un Valore Sar piuttosto alto sono alcuni modelli targati Xiaomi ed Apple; in particolare, in cima alla lista degli smartphone più pericolosi c’è lo Xiaomi Mi A1 con 1.75, al secondo posto si siede il One Plus 5T con 1.68 e ad aggiudicarsi il terzo posto è l’iPhone 7 con 1.38.

I dispositivi appena elencati hanno un Valore Sar piuttosto alto e proprio per questo motivo sono definiti pericolosi per il corpo umano. La lista comunque continua con altri modelli di smartphone, come per esempio:

Huawei Mate 9: 1.64;

Nokia Lumia 630: 1.51;

Huawei P9 Plus: 1.48;

Huawei P9: 1.43;

Nova Plus: 1.41;

Huawei GX8:1.44;

OnePlus 5: 1,39;

Huawei P9 Lite: 1.38.

Fortunatamente tutti questi modelli sono piuttosto vecchi, sono sul mercato già da diversi anni. Difatti, sempre secondo la lista rilasciata da Commify tutti gli smartphone lanciati recentemente sul mercato non hanno un Valore Sar basso, come per esempio: