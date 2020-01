L’operatore Tim Italia, dal mese di novembre 2019 sta proponendo una fantastica offerte dedicata solamente ad alcuni utenti selezionati, che provengono da operatori come Iliad, Fastweb Mobile e da qualsiasi Operatore Virtuale esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile.

L’offerta in questione si chiama Supreme ed è attivabile solamente nelle gallerie di alcuni centri commerciali ed in alcuni negozi dedicati alla Grande Distribuzione come Unieuro. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bundle.

Tim Supreme per alcuni utenti a soli 5.99 euro al mese

Si tratta di un’offerta operator attack attivabile solamente su alcune SIM Limited Edition. La Supreme prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet in 2/3/4 G fino a 150 Mbps in download a soli 5.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, non è disponibile in tutti i negozi ufficiali dell’operatore, ma solamente in alcuni store aderenti.

Il costo di attivazione potrebbe cambiare a discrezione del venditore che, per raggiungere un certo tipo di target di nuove SIM attivate, potrebbe proporre un costo di attivazione gratuito. Nei corner della Grande Distribuzione, l’offerta è proposta con un prezzo di attivazione gratuita ma con l’obbligo di una prima ricarica di 10 euro per pagare il primo mese dell’offerta, con 4.01 euro di credito rimanente.

Non possiamo escludere che altri rivenditori Tim possano proporre dei prezzi diversi. Possiamo però confermare che, un’altra variante della Supreme è disponibile in versione Call Center e offre lo stesso bungle proposto in quella appena descritta. In quest’ultimo caso il costo di attivazione è di 4 euro più una ricarica che copra il primo mese dell’offerta.