MediaWorld ha recentemente lanciato un nuovo volantino dai Mega Sconti inaspettati, parliamo infatti di una campagna promozionale attiva fino a domani, 8 gennaio 2020, tramite la quale è possibile risparmiare moltissimo su ogni acquisto di tecnologia.

Il volantino MediaWorld ripercorre esattamente le stesse linee guida viste in passato con altre soluzioni, in particolar modo ci troviamo di fronte ad una soluzione attiva sia in tutti i punti vendita in Italia, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore. Gli acquisti completati online necessitano del pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, ricordate sempre di aggiungerle (salvo indicazione differente) alla cifra mostrata a schermo.

Volantino MediaWorld: i prezzi sono incredibilmente bassi

Il migliore smartphone in promozione è sicuramente il Samsung Galaxy S10, un modello da sempre tra i più desiderati della popolazione italiana, tramite il quale il consumatore potrà raggiungere prestazioni al top (anche da un punto di vista fotografico) con il pagamento di circa 703 euro, per la versione no brand.

Il terminale più economico è il Sony Xperia 10 Plus, buon prezzo pari a 319 euro per uno dei primi con rapporto d’aspetto 21:9 e dalle discrete prestazioni complessive. Per tornare a parlare di top di gamma ci dobbiamo avvicinare all’iPhone Xr, buonissimo dispositivo acquistabile oggi con un esborso complessivo di circa 709 euro.

Le possibilità di scelta sono davvero moltissime, se volete scoprire tutti i prodotti in promozione ed approfittare delle ultime occasioni, allora non lasciatevi sfuggire le pagine del volantino che potete trovare a questo link.