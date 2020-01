IPTV: tutti gli utenti hanno paura, arrivano le multe per Sky e DAZN

Con l’IPTV si è raggiunto l’apice almeno per quanto riguarda la pirateria. Infatti tutti gli utenti che hanno sposato questo metodo di trasmissione dei contenuti a pagamento, sanno di compiere un grave illecito.

Questo viene perpetrato sia ai danni dello Stato che ai danni dei grandi licenziatari che ogni giorno lavorano sodo per offrire nuovi contenuti e soprattutto una grande qualità. La pirateria sembrava essersi assopita qualche anno fa, salvo poi dimostrarsi ancora viva e vegeta con questo nuovo cavallo di battaglia. Fin dai primi anni 2000 infatti la lotta non è mai finita, e la Guardia di Finanza anche ora sto provando di tutto pur di debellare questo fenomeno ormai radicato in giro per il mondo. L’ultimo Blitz arrivato a fine settembre non è servito a nulla, dal momento che anche ora le piattaforme IPTV risultano disponibili con tutti i programmi di ogni azienda.

IPTV: gli utenti corrono un grave rischio con le multe che ora vanno a toccare migliaia di euro

Se avete l’IPTV in casa, faresti meglio ad evitare di continuare ad utilizzarla e a disdire il vostro abbonamento. Stanno infatti arrivando da qualche mese delle multe rivolte proprio a tutti i trasgressori del mondo pay TV. Queste partono da 2000 € ed arrivano addirittura a 25.000 € in casi più gravi. Siete quindi sicuri di voler continuare a rischiare così tanto per non pagare un abbonamento legale?