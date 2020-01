Personalizzare il proprio tablet, il proprio smartphone o il proprio Computer ci consente di rendere unico il nostro dispositivo, scegliendo alcuni elementi optando per uno stile anziché l’altro per poter esprimere al meglio noi stessi e la nostra personalità.

Lo sfondo, in questo senso, risulta essere il principale elemento di personalizzazione. C’è chi preferisce uno sfondo minimal, chi delle fantasie geometriche, chi opta per un ritratto di famiglia, per una foto scattata al mare o in qualche città visitata di recente. O ancora, c’è chi cerca di esprimere, attraverso lo sfondo, alcune delle sue passioni ed opta dunque per la copertina di un album o di un film, un’immagine che deriva dal proprio videogioco o serie TV preferita e così via.

In altri casi, c’è chi cerca in Internet quello che sarà il suo prossimo sfondo, lasciandosi ispirare dalle numerose proposte che possono oggi essere trovate sul Web. Questa scelta, a volte, può risultare davvero difficile, in quanto non è semplice trovare una bella immagine in un’alta risoluzione, che non crei degli effetti del tutto anti-estetici quando applicata alle dimensioni del display.

19 fantastici sfondi per PC selezionati direttamente da Microsoft

Se siete alla ricerca di uno sfondo per il vostro Computer, allora potrebbe interessarvi il pacchetto Best of Wallpapers 2019 Exclusive, che include ben diciannove sfondi in 4K selezionati accuratamente da Microsoft. Il pacchetto pesa poco più di 19 MB ed è disponibile gratuitamente sul Microsoft Store (clicca qui per il Download) ed è compatibile con tutti i PC che presentano il sistema operativo Windows 10.