Comet inizia il 2020 nel migliore dei modi con il lancio di un ottimo volantino su tutto il territorio nazionale, ma anche direttamente sul sito ufficiale per acquisti da remoto o stando comodamente seduti sul divano di casa.

Gli utenti che sceglieranno di appoggiarsi all’azienda potranno anche usufruire della rateizzazione senza interessi, è difatti stato attivato il Tasso Zero, la possibilità di richiedere un prestito da restituire tramite addebiti automatici sul conto corrente indicato in fase di registrazione. Per acquisti invece effettuati sul sito ufficiale, lo ricordiamo, le spese di spedizione sono sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Volantino Comet: quali sono gli smartphone da acquistare

Il volantino Comet si allinea con le offerte di alcuni rivali del settore proponendo sconti e prezzi bassi su dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, ecco quindi arrivare buone offerte su terminali del calibro di Oppo Reno 2Z, Oppo A9 2020, Galaxy A10, Galaxy A30S, Galaxy A20e o anche Motorola E6 Play, tutti senza superare i 269 euro.

L’unica eccezione vuole essere un terminale di casa Apple, un ottimo iPhone Xs non proprio di ultimissima generazione, ma comunque in grado con i suoi 679 euro di strabiliare per la qualità generale delle prestazioni offerte.

Tantissime altre occasioni sono incluse direttamente nel volantino Comet, gli utenti possono scoprirle tra le pagine che trovate qui sotto, o semplicemente recandosi con il proprio dispositivo sul sito ufficiale dell’azienda stessa entro la data indicata.