I costi del mercato continuano ad aumentare notevolmente e i consumatori, dove possono, cercano di trovare un risparmio. Fra le tante, le assicurazioni sui veicoli sono una delle spese principali dei consumatori e al giorno d’oggi esistono tante compagnie assicurative che offrono polizze di ogni tipo e per soddisfare ogni esigenza.

Negli ultimi anni, in particolare, sono nate tante assicurazioni online che permettono un risparmio notevole sulla propria assicurazione. Anche se inizialmente non hanno avuto un successo immediato, oggi sono tanti gli utenti che si affidano a esse per la loro assicurazione.

Purtroppo, però, a sfruttare questo successo attuale sono i malfattori che utilizzando la denominazione di compagnie assicurative importanti riescono a truffare le loro vittime. Attenzione, dunque, a questo tipo di messaggio promozionale perché nella maggior parte dei casi si nascondono delle truffe online.

Assicurazioni online e truffe: attenzione a questo tipo di messaggio via mail o SMS

Tantissimi sono gli utenti che ogni giorno ricevono promozioni assicurative per i propri veicoli, ma altrettanto numerosi sono gli utenti vittime di truffe online. La Guardia di Finanzia, grazie alle segnalazioni delle vittime è riuscita a scovare e ad eliminare dal web ben 222 siti malevoli.

Nella maggior parte dei casi i truffatori colpiscono le loro vittime tramite campagne phishing, un metodo con il quale riescono a inviare dei falsi messaggi utilizzando la denominazione di famose e sicure compagnie assicurative.

I messaggi promuovo delle polizze assicurative a prezzi stracciati per un lasso di tempo breve, così da far sembrare la promozione un’occasione imperdibile. Inoltre, queste promozioni nella maggior parte dei casi richiedono dei pagamenti tramite ricariche su conti online o prepagati. Purtroppo, questi pagamenti non sono tracciabili e difficilmente le vittime riescono a riprendersi i soldi versati.

Come riconoscere i falsi messaggi da quelli veri

Non c’è un metodo ben preciso per salvarsi da queste truffe, ma piccoli dettagli potrebbero salvaguardarvi. Per esempio, è bene controllare sempre la denominazione della mail, del logo e l’URL del sito web allegato nella mail. Inoltre, evitare assolutamente le assicurazioni online che richiedono pagamenti sospetti come quelli di ricarica su conti online o prepagati poiché non sono tracciabili.