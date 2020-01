Nelle scorse settimane si è parlato molto di Android Auto, l’applicazione gratuita ideata e sviluppata dal colosso di Mountain View per effettuare innumerevoli operazioni in auto. Google diverse settimane fa ha deciso di eliminarla dal Play Store per diminuire l’utilizzo del proprio smartphone durante la guida. Difatti, tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Android non sono più riusciti a trovare l’applicazione sul Play Store, ma a quanto pare qualcosa è cambiato.

Android Auto: in arrivo delle fantastiche novità per gli utenti

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone con il nuovo sistema operativo Android 10 possono accedere alla nuova applicazione inedita. Si tratta di un’applicazione sempre a costo zero e tutti gli utenti interessati possono scaricarla in pochi istanti dal proprio Play Store.

Il colosso di Mountain View questa volta ha pensato a tutto poiché ha deciso di non ricadere negli stessi errori. Proprio per evitare ulteriori distrazioni dalla guida, ha deciso di far funzionare questa nuova applicazione tramite i comandi vocali con base Google Assistant. Tutti gli utenti che utilizzano l’app possono dire addio a notifiche o a qualsiasi altra distrazione su strada.

Tutti coloro interessati possono scaricare l’applicazione gratuita sul proprio smartphone direttamente da questo link e installarlo come tutte le altre applicazioni. Si ricorda, nuovamente, che la nuova app è disponibile soltanto per gli utenti che hanno accesso al sistema operativo Android 10.

Per quanto riguarda tutti gli altri utenti, il colosso di Mountain View non si è ancora espresso. Secondo alcune indiscrezioni, è improbabile il ritorno dell’applicazione sui device senza il nuovo sistema operativo.