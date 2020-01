L’attesa per il discusso aggiornamento di Android alla sua versione 10 si fa sempre più lunga, soprattutto per quegli utenti che da mesi lo attendono senza aver avuto ancora l’occasione di testarlo. Pubblicato da ormai diverso tempo, l’aggiornamento di sistema che ha già colpito diversi smartphone deve ancora approdare su dispositivi di svariate case produttive facendosi attendere con molta grazia. Android 10, quindi, vedrà il suo approdo anche nel corso di questi primi mesi del 2020, i quali vedranno anche la luce per tutta una serie di nuove funzioni che l’aggiornamento porta con sé.

Android 10: ecco chi ancora deve riceverlo

Come già detto, attraverso il programma beta e la release ufficiale sono già molti i dispositivi che hanno accolto Android 10, ma altrettanti sono in fase di attesa. In particolar modo, gli smartphone che lo riceveranno nel corso del 2020 sono:

Asus

Asus ROG Phone 2

HTC

HTC U12 Plus

HTC U11 Plus

HTC U11

HTC U11 Life

Huawei

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

LG

LG V50 ThinQ 5G

LG V50S ThinQ 5G

LG V50 ThinQ (notizie incerte sull’ufficialità di questo modello)

Motorola

Moto Z4

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Actio

Moto One

Moto One Zoom

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Motorola One Action

OnePlus

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 5T

OnePlus 5

Nokia

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.2

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1

Nokia 3.1

Nokia 2.1

Nokia 1

Samsung

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M30

Sony

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Realme

Realme XT

Realme X

Realme X2 Pro

Realme 2 Pro

Realme 3

Realme 3i

Realme 3 Pro

Realme 5

Realme 5S

Realme 5 Pro

Realme C2

Xiaomi

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Redmi Note 8 Pro

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T

Honor