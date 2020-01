Il colosso dell’e-commerce Amazon ha intenzione di lanciare, all’interno del proprio servizio Prime Video, una nuova serie TV molto appassionante. Hunters arriverà il prossimo 21 febbraio 2020 e vedrà protagonista Al Pacino.

Oltre a questa serie, arriveranno tantissimi altri nuovi contenuti che potrete trovare direttamente nel catalogo della piattaforma. Hunters è stata prodotta dal premio Oscar Jordan Peele. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Amazon Prime Video lancerà Hunters il prossimo 21 febbraio 2020

Il prossimo 21 febbraio 2020 sarà disponibile in tutto il mondo la nuova serie TV Hunters e avrà come protagonista lo stellare Al Pacino. La serie è stata ideata da David Weil e prodotta dal premio Oscar Jordan Peele, che ha prodotto anche Get Out nel 2017. La serie racconta di un gruppo eterogeneo di cacciatori nella New York degli anni ’70.

Non stiamo parlando di cacciatori di streghe o di misteri, bensì di nazisti. Gli Hunters hanno infatti scoperto che numerosi ufficiali nazisti si nascondono tra le persone comuni in attesa di portare a termine la propria missione, creare il quarto Reich negli Stati Uniti. Gli Hunters, per impedire loro questo piano genocida, avranno come obiettivo quello di assicurare gli ufficiali alla giustizia.

Nel cast, oltre al grandissimo Al Pacino, troveremo anche Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin. Ecco la sinossi ufficiale: “Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L’eclettico team si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida“. Potete nel frattempo gustarvi il trailer ufficiale della serie TV.