Tantissimi consumatori che utilizzano il 4G per navigare in Internet sono molto preoccupati per la nuova falla scovata nel ramo della sicurezza della connessione. Diversi ricercatori hanno accuratamente analizzato la rete per scoprire ogni dettaglio e trovarne una soluzione.

Purtroppo, però, la connessione 4G presenta delle vulnerabilità irreparabili e i consumatori potrebbero essere attaccati da un momento all’altro dagli hacker. Ecco, nello specifico, cosa hanno scoperto i ricercatori.

Falla 4G: un nuovo pericolo per i consumatori che utilizzano la rete per navigare in Internet

I ricercatori hanno scoperto delle problematiche piuttosto gravi nel ramo della sicurezza della rete di quarta generazione. Secondo quanto dicono le comunicazioni rilasciate, la rete è potenzialmente attaccabile dai vari cyber criminali.

In seguito ad accurati studi, i ricercatori, hanno scoperto che l’attacco più pericoloso prende il nome di Alter Attack. Gli hacker con delle attrezzature particolari, costose e difficili da procurare riescono ad impadronirsi di qualsiasi smartphone collegato alla connessione dati tramite una falsa cella 4G creata da loro.

Una volta che riescono a far collegare lo smartphone alla loro cella malevole, riescono a prendere il controllo totale dello smartphone senza farsi accorgere dalla vittima. In questo modo possono accedere a qualsiasi file sul dispositivo: contatti, applicazioni di Home Banking, galleria, conversazioni Whatsapp, posizione GPS e via dicendo.

Insomma, un vero rischio perché la privacy dei consumatori potrebbe cadere nelle mani sbagliate da un momento all’altro. Purtroppo non c’è un metodo da adattare per proteggersi, l’unica soluzione potrebbe essere passare al 5G o al 3G.