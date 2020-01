Il 2019 è stato per Sky un anno molto importante. La pay tv, trovatasi da sola ad occupare il settore delle tv a pagamento dopo la ritirata di Mediaset Premium, ha ottenuto grandi successi in termini di pubblico. Mai, come lo scorso anno, la piattaforma satellitare ha presentato un’offerta così ricca di contenuti e di servizi. Per il 2020 l’obiettivo è quindi quello di confermare quanto di buono ottenuto nei mesi precedenti.

Sky, ecco tre servizi disponibili per tutti gli utenti nel 2020

Nel 2020 tutti coloro che attiveranno un abbonamento con Sky avranno a loro disposizione anche tre servizi aggiuntivi.

La nostra carrellata parte con DAZN. Gli appassionati di Sport e Calcio possono ora attivare il ticket DAZN per una completa visione della Serie A e per altre esclusive come la Serie B, la Liga Spagnola e le future Olimpiadi di Tokyo. Il prezzo da pagare sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Novità importanti anche per chi è amante di Cinema e Serie tv. Come noto, infatti, Sky ha stretto una partnership anche con Netflix. La piattaforma streaming dedicata proprio a film e serie tv è ora disponibile alla visione grazie al decoder di ultima generazione Sky Q. Inoltre, sempre gli abbonati della tv satellitare possono aggiungere al loro abbonamento il ticket Intrattenimento Plus per accedere ai contenuti di Netflix a soli 9,99 euro.

In chiusura, segnaliamo un servizio gratuito. Sulla piattaforma On Demand di Sky, è ora disponibile una sezione dedicata ai programmi di casa Mediaset. La galleria contiene show d’intrattenimento, telefilm, documentari e molto altro da Canale 5, Italia 1 e Rete 4.