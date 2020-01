Iliad ha grandi progetti per il 2020 che si è aperto da pochi giorni. La compagnia francese non soltanto vuole confermare quanto di buono fatto in questi primi 18 mesi di attività sul suolo italiano, ma è anche intenzionata a rilanciare la sua strategia commerciale.

Alla base del futuro prossimo di Iliad, almeno per ora, ci sarà sempre la promozione Giga 50. La ricaricabile che prevede soglie illimitate per chiamate e messaggi più 50 Giga internet a soli 7,99 euro è ancora la più popolare sul mercato.

Iliad, come risolvere i piccoli problemi legati alla connessione internet

I tecnici di casa Iliad però sono a conoscenza del fatto che non è possibile focalizzarsi soltanto sulle promozioni low cost. Se il gestore vuol competere ad armi pari con TIM, Vodafone e Wind è necessario uno step in più nel campo del servizi.

Il 2020 sarà un anno strategico. In questi mesi, infatti, la compagnia dovrebbe completare almeno in parte la realizzazione delle infrastrutture di proprietà, necessarie a garantire maggiore affidabilità agli utenti, specie per quanto concerne le connessioni internet.

Nel recente passato, a tal proposito, sono continuate le lamentele da parte del pubblico a causa di performance non sempre stabili.

In attesa dei benefici garantiti dalle antenne, per superare i problemi di piccola entità legati alla navigazione web è possibile utilizzare una soluzione fai da te. Come vi abbiamo dimostrato anche in precedenti occasioni, in caso di lievi anomalie è necessario effettuare il passaggio 4G/3G per ritornare ad una stabile connessione. Con il downgrade a 3G si perde un po’ di velocità, ma si guadagna maggiore affidabilità in termini di copertura.