A partire dal prossimo 3 Aprile ritroveremo le nuove puntate de La Casa di Carta (o Casa de Papel, detta in spagnolo) distribuite sulla nota piattaforma Netflix. Il trailer annunciato è già sui top topic trends del momento, anche per via degli apparenti (o reali) spoiler contenuti all’interno.

Fra tutti spicca il ritorno (ancora in circostanze da chiarire) della protagonista Nairobi che, sul finire della terza stagione, era stata dichiarata morta. Sarà riuscita a salvarsi? O la sua presenza verrà confermata soltanto per diversi flashback utili alla narrazione degli eventi futuri? Le indiscrezioni sul Web non si placano e per il momento i fan non possono che escogitare congetture di tutti i tipi. Restate connessi con noi per conoscere le ultime novità a riguardo. Intanto, appuntamento al 3 Aprile 2020!