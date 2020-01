Si chiama Casbaneiro, ed è la nuova minaccia che sta terrorizzando gli utenti della piattaforma di video sharing. Per gli amici Multiforme, perché è un virus estremamente versatile che può presentarsi in moltissime modalità differenti e andare a mettere in atto diverse tipologie di danno.

Infettarsi è così semplice che neanche ce ne si rende conto: basta cliccare sul link in descrizione di un video “sbagliato” e il gioco è fatto: il trojan entra in azione e va ad attaccare il terminale da cui si risulta connessi.

Le possibilità sono molte: può andare a creare una backdoor, installandola sul dispositivo, e tramite quella monitorare passo passo qualsiasi attività messa in pratica con il proprio device. Può ad esempio estrarre informazioni sensibili come nomi utente e password, insieme ad altre forme di credenziali d’accesso (ad esempio ai servizi di home banking, così come ai social). Se si possiede un deposito in bitcoin, riesce perfino a trasferire il denaro nel wallet dell’hacker.

È difficile riuscire a riconoscere tale minaccia nel momento in cui si sta navigando sulla piattaforma. Si presenta sotto forma di link in descrizione che reindirizza verso le pagine Facebook e Instagram dei rispettivi autori, ed è presente sotto video di ricette e di highlights calcistici. Soltanto che l’abitudine di porre questi link nella descrizione dei video è estremamente diffusa, per cui risulta difficile capire se si sta rischiando di “contrarre” il virus in questione.

Fortunatamente, benché YouTube non abbia limiti geografici, al momento la minaccia è presente perlopiù sotto video in lingua spagnola, pertanto prestare attenzione alla consultazione di questi contenuti potrebbe essere sufficiente a non esporsi all’infezione del trojan.