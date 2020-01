In un mercato in cui i SottoCosto in genere la fanno da padroni e riescono sempre ad avere la meglio sulle altre campagne promozionali, il volantino Trony spicca senza dubbio per la qualità generale degli sconti effettivamente applicati.

La limitazione più grande della soluzione corrente riguarda la disponibilità sul territorio nazionale, è bene ricordare infatti che ci troviamo di fronte ad un volantino limitato esclusivamente alle regioni Calabria e Sicilia, gli utenti no potranno mai e poi mai pensare di acquistare gli stessi prodotti (ai prezzi indicati) in altri negozi o direttamente sul sito ufficiale.

Volantino Trony: sconti speciali su tantissimi prodotti

Le offerte del volantino Trony sono tantissime e tra le più disparate, il top di gamma da acquistare subito è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un buonissimo dispositivo in vendita a 699 euro, forse non il prezzo più basso di sempre, ma da consigliare assolutamente a tutti coloro che vorranno risparmiare e godere di incredibili prestazioni.

Volendo invece avvicinarsi ad un modello decisamente più recente, e leggermente meno performante, è possibile acquistare lo Huawei Nova 5T, un terminale che non necessita di presentazioni in vendita comunque a 399 euro.

Le offerte proseguono attraversando tutte le fasce di mercato e di prezzo, sino ad arrivare all’ottimo Xiaomi Note 8T, modello low cost da 199 euro consigliato per chi vuole spendere poco, ma non rinunciare a proprio tutto. Per ogni altro sconto aprite le pagine del volantino Trony che trovate inserite qui sotto.