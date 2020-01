Il volantino Esselunga torna a far parlare di sé con una nuova offerta tech attivata in tutti i punti vendita fino al 15 gennaio, al suo interno troviamo infatti un ottimo prezzo su un dispositivo di fascia medio-bassa, lo Huawei P Smart.

Come in ogni altra offerta tech, è bene ricordare che gli acquisti saranno effettuabili solo ed esclusivamente in negozio e non sul sito ufficiale del rivenditore, a tutti gli effetti non è ancora permessa tale possibilità per quanto riguarda il materiale tecnologico (non sappiamo nemmeno se verrà introdotta in un futuro non troppo lontano).

Volantino Esselunga: l’offerta tech torna a riempire il web

Il prodotto preso in esame non rientra nella lista dei dispositivi più venduti del 2019, ma può essere un valido alleato degli utenti che vogliono risparmiare godendo nel complesso di discrete prestazioni e di svariate rinunce alla qualità generale.

Lo Huawei P Smart presenta un display da 5.65 pollici FullHD IPS LCD, affiancato da un processore octa-core da 2,36GHz, da ben 3GB di RAM e da una memoria interna da 32GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico trovano posto 13 + 2 megapixel posteriormente (due sensori) e 8 megapixel nella parte anteriore, con risultati di qualità complessivamente discreta. Concludono la scheda tecnica il chip NFC e naturalmente la batteria da 3000mAh.

Il modello viene commercializzato in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, per ogni problema dovrete sempre recarvi nel punto vendita in cui avete completato l’acquisto.