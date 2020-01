Vodafone: le 3 offerte Special Minuti sono ancora disponibili fino a 50GB

Se prima Vodafone rappresentava il miglior gestore in assoluto senza alcun tipo di problema in giro, attualmente sembra che tutto sia cambiato. Infatti i nuovi gestori arrivati sul mercato hanno distrutto il dominio del colosso colorato di rosso, il quale attualmente sta provando a riprendere in mano le redini del gioco.

Le sue offerte sono infatti ancora valide, nonostante sia appena passato un anno e ne sia cominciato un altro. Tutti gli utenti che vogliono rientrare a far parte dell’azienda possono usufruire di ben tre promozioni che fanno parte della solita linea Special minuti. Si tratta di offerte che vedono il loro prezzo ribassato rispetto a quello originale ma sempre con gli stessi contenuti. Ovviamente avete un tempo limitato per aderire alle promozioni che vedrete qui nell’elenco in basso.

Vodafone, ecco le migliori promozioni che potete sottoscrivere nel 2020

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB