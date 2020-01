Il 2020 sarà sicuramente l’anno in cui vedremo molti smartphone con a bordo l’ultimo SoC appartenente alla fascia medio-alta di Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 765G. Già durante lo scorso mese di dicembre abbiamo visto i primi smartphone dotati di questo processore, come gli ultimi Oppo Reno 3 Pro 5G e il Redmi K30 Pro 5G. Tuttavia, stando a dei risultati benchmark pubblicati su Geekbench, sembra che arriverà ben presto anche uno smartphone dell’azienda cinese Vivo con a bordo questo processore.

Vivo presenterà un nuovo smartphone con il SoC Snapdragon 765G

Dovrebbe arrivare in veste ufficiale fra qualche settimana un nuovo terminale targato Vivo, il quale è stato registrato sul portale di benchmark con il numero di modello vivo V1963A. Come già accennato, lo smartphone monterà come processore proprio l’ultimo SoC mid-range di Qualcomm, lo Snapdragon 765G. Ad accompagnarlo, stando ai risultati del benchmark, ci saranno 6 GB di memoria RAM mentre dal punto di vista del software ci sarà Android 10.

Al momento non conosciamo ancora il nome esatto che avrà questo terminale, anche se precedenti indiscrezioni trapelate dal leaker @DigitalChatStation avevano suggerito il possibile arrivo di uno smartphone appartenente alla serie Vivo S o Vivo Z. Per quanto riguarda i punteggi, in single core abbiamo un punteggio di 2129 punti e in multi core un punteggio di 5279 punti.

Vi ricordiamo, però, che Vivo è un’azienda molto attenta a portare grosse innovazioni sul mercato. Secondo un brevetto di qualche giorno fa, ad esempio, l’azienda cinese starebbe progettando il suo primo smartphone caratterizzato da un display con quattro fori posti ai vertici di ogni angolo del pannello.