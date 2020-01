Unieuro ha il suo Fuoritutto, in questi primi giorni dell’anno l’azienda ha finalmente lanciato una nuova campagna promozionale in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

La soluzione che andremo a raccontare prevede la possibilità di mettere le mani su migliaia di prodotti con sconti anche del 60% rispetto al valore originario di listino, senza comunque doversi minimamente preoccupare delle scorte disponibili. Gli acquisti effettuati sul sito ufficiale, va ricordato, potranno essere effettuati tranquillamente, previo pagamento delle spese di spedizione per l’effettiva consegna a domicilio.

Volantino Unieuro: il Fuoritutto impressiona per la qualità generale

Il prodotto che si prospetta essere di maggiore successo è sicuramente il Samsung Galaxy S10e, uno smartphone di fascia medio alta in vendita al prezzo più basso dal giorno di lancio sul mercato, soli 439 euro per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

In alternativa, sempre restando entro il mondo degli smartphone, da non perdere i 219 euro per il Galaxy A30S, oppure Galaxy A40 a 199 euro, Xiaomi Note 8 Pro a 259 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Asus ZenFone 5 a 199 euro, ZenFone Max Pro a 139 euro, Huawei P30 Pro a 699 euro, Huawei Nova 5T a 399 euro, Huawei P Smart+ 2019 a 189 euro, LG K40S a 99 euro e tanto altro ancora.

Gli utenti interessati possono pensare di sfogliare l’intero volantino Unieuro qui sotto nel dettaglio, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso.