Per Unicredit si conferma un pessimo inizio di 2020. Ormai da giorni è entrata a pieno titolo nel bersaglio dei truffatori con una serie di attacchi che ha preso di mira conti correnti, carte di credito e di debito oltre che prepagate usate per fare acquisti online ed altre operazioni.

Dopo il clamoroso caso di Fineco e Sanpaolo il livello di allerta è massimo per le truffe che hanno come scopo il ladrocinio delle credenziali usate per l’accesso ai conti. Si tratta, come spesso accade, del phishing che fa capo a nuove email sospette usate per ottenere accesso illegittimo dall’esterno. Il pericolo è stato segnalato dalle autorità con Unicredit che ha appena concesso un vadenecum di difesa essenziale da consultare punto per punto.

Unicredit in pericolo: addio controllo sul conto corrente, rischio truffa nel 2020

Il messaggio sospetto si presenta sempre nella stessa identica forma prima di lasciare spazio ad un link fraudolento. Conduce ad un sito Internet che sembra proprio quello della banca. Un controllo più approfondito rivela che il vero proprietario del sito non è la banca e che questo è stato creato sommariamente copiando il codice HTML del sito originario. Non c’è protezione HTTPS o sistema di protezione. Ci troviamo di fronte ad un form da compilare con i nostri dati personali.

Si passa quindi al pharming che completa l’attacco scaturito dal messaggio di posta elettronica allarmante. La società ha adottato una nuova informativa contro le truffe che troviamo al link precedente. Sul sito ufficiale è possibile leggere che:

“Sono in circolazione diverse tipologie di email, inviate sotto falso mittente UniCredit, finalizzate a sottrarre in maniera fraudolenta dati personali e bancari (compresi numeri di carta, codici di accesso e dispositivi della Banca via Internet).

Le comunicazioni, attraverso svariate argomentazioni (Cartelle Equitalia, blocco carta, notifica di un pagamento o di un telegramma), inducono chi le riceve a cliccare sui link in esse contenuti e ad accedere ad un falso sito UniCredit”.