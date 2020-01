Negli ultimi giorni un pericoloso Virus sta spaventando tutte le banche Europee tra cui anche quelle Italiane. A quanto pare, infatti, grazie ad un semplice algoritmo è possibile costringere gli ATM ad espellere decine e decine di banconote. Sfortunatamente non si tratta ne di uno scherzo ne di una fake news poiché il virus in questione sembrerebbe aver già colpito centinaia di banche in tutta Europa. I cyber criminali, infatti, hanno deciso di puntare più in alto sviluppando delle soluzioni molto più efficaci. Per questo motivo, quindi, negli ultimi mesi è stato creato questo virus soprannominato “jackpotting” che, secondo le prime indiscrezioni, può essere iniettato nel sistema operativo dei Bancomat attraverso una semplice chiavetta USB. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo

Pericolo Bancomat: ecco il nuovo virus che colpisce gli ATM Italiani

Rilanciata da Motherboard e Bayerischer Rundfunk, la notizia ha diffuso velocemente il panico in tutta la comunità Europea. Stando a quanto scritto nel reportage stilato dalle due società, inoltre, recentemente il numero di bancomat hackerati è aumentato a dismisura. Il Malware in questione si intitola “Cutlet maker” che, in termini Russi, sta proprio ad indicare le mazzette di soldi.

Come si può ben vedere, quindi, nella schermata principale è presente uno chef che, intento nel cucinare quante più cotolette possibili, afferma la seguente frase: “ho ho ho, facciamo un po’ di cotolette oggi!“. Cliccando sul tasto “start cooking”, quindi, il virus verrà iniettato nel sistema e inizierà ad espellere tutte le banconote attualmente disponibili nell’ATM, ovviamente fino ad esaurimento scorte.