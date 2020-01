Continua ad essere un argomento molto delicato e ancora molto discusso quello delle onde elettromagnetiche che gli smartphone rilasciano. In tutto il mondo ci sono tantissime persone preoccupate da questo fattore e gli studi scientifici condotti non rivelano nessun risultato concreto.

Secondo quanto dicono alcuni risultati, la quantità di radiazioni rilasciata dagli smartphone varia da modello a modello; difatti, alcuni attualmente sul mercato rilasciano una quantità piuttosto alta. Per scoprire se il proprio modello rientra negli smartphone che rilasciano una quantità maggiore di radiazioni è necessario consultare il valore SAR.

Ad ogni modello corrisponde un Valore Sar e a scoprirlo e a renderlo pubblico è l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione delle Radiazioni. Il suo scopo, infatti, è quello di controllare ogni smartphone prima di lanciarlo sul mercato poiché deve verificarne l’idoneità. Le aziende telefoniche in Europa sono obbligate a seguire i limiti previsti della legge europea: ogni smartphone non deve superare i 2Watt per Chilogrammo.

Di conseguenza, ogni smartphone si presenta pericoloso se il suo valore Sar si avvicina ai limiti previsti dalla legge europea. Qui di seguito, è possibile consultare la lista rilasciata dall’ente tedesco per scoprire se il proprio modello è pericoloso o meno.

Smartphone pericolosi: ecco i modelli con un Sar alto

Xiaomi Mi A1 con 1.75;

One Plus 5T con 1.68;

Huawei Mate 9 con1.64;

Nokia Lumia 630 con 1.51;

Huawei P9 Plus con 1.48;

Huawei P9 con 1.43;

Nova Plus con 1.41;

Huawei GX8 con 1.44;

OnePlus 5 con 1,39;

Huawei P9 Lite con 1.38;

iPhone 7 con 1.38;

Sony Xperia XZ1 Compact con 1.36;

iPhone 8 con 1.32;

ZTE Axon 7 Mini con 1.29.

I modelli con un Sar basso