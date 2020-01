Per i possessori di un veicolo queste giornate non sono molto per niente rassicuranti. Purtroppo, non si fa altro che parlare del nuovo metodo dei ladri con il quale riescono in un attimo a rubare le auto: la bottiglietta di plastica.

Allerta truffa: il nuovo metodo per rubare le macchine, attenzione a questo particolare

In molti sicuramente hanno già sentito parlare del metodo della bottiglietta di plastica poiché si tratta di un metodo utilizzato già qualche anno fa. I ladri hanno pensato bene di riutilizzarlo per i loro subdoli scopi.

Il metodo della bottiglietta di plastica è molto semplice da capire. I ladri inseriscono una piccola bottiglia nella ruota posteriore dell’auto da rubare in modo da attirare l’attenzione dei guidatori non appena mettono in moto. Con una bottiglietta alla ruota, infatti, le macchine possono produrre un rumore anomalo e molto forte.

Lo scopo dei ladri è proprio quello di far fermare i guidatori per controllare le proprie macchine poiché nella maggior parte dei casi lasciano l’auto accesa e le chiavi inserite nel quadro. Nel preciso istante in cui lasciano la macchina, i ladruncoli entrano e spingono sull’acceleratore per fuggire via in pochissimi istanti.

Purtroppo si tratta di un metodo subdolo con il quale, sembra strano da sentire, i ladri in questione sono riusciti a rubare numerose macchine. La Polizia stradale ha avvisato tutti i guidatori di questa nuova truffa in circolazione e ha comunicato che la squadra con cui sta collaborando sta duramente lavorando per scovare nel minor tempo possibile i malfattori.