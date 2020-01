Una delle promozioni passa a Vodafone in grado di battere le incredibili offerte dei vari Iliad e MVNO è sicuramente rappresentata dalla Special Unlimited, la soluzione che tutti noi stavamo aspettando per cercare di risparmiare il più possibile sotto ogni punto di vista.

L’attenzione verso un’offerta di questo tipo è tantissima, peccato solamente che l’accesso risulti essere limitato ai fortunati consumatori che si trovano in condizione d’uscita proprio da Iliad e MVNO; avete capito bene, è una operator attack riservata a coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero originario, versando nello specifico 12 euro per l’acquisto della promozione, nonché 10 euro per la SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone con l’offerta che riserva 50 giga al mese

La passa a Vodafone in sé permette comunque di accedere tranquillamente a 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione attualmente possibile, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare ad ogni numero in Italia, con anche SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti. Tutto questo per la modica cifra di 7 euro al mese addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata.

La navigazione prevede una velocità massima in download di 600Mbps, i rinnovi sono previsti ovviamente su base mensile, ed è da considerarsi completamente assente un qualsiasi vincolo contrattuale di durata che limiterà la portabilità verso altre aziende (in genere si richiede il pagamento di una penale).

L’attivazione, oltre che essere in versione operator attack, è esclusiva nei negozi sparsi per il territorio nazionale, non la si potrà richiedere sul sito ufficiale dell’azienda.