Negli ultimi anni gli smartphone hanno ormai preso dimora tra le nostre mani e questo ha portato ad una ricerca sempre più insistente di offerte valide, ovvero con la quantità giusta di minuti, SMS e Giga ad un prezzo abbastanza conveniente.

La maggior parte di queste offerte le si possono trovare da operatori virtuali. Oggi vogliamo parlare con voi delle offerte in circolazione sotto i 5 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Operatori telefonici: tutte le offerte al di sotto dei 5 euro

Iniziamo subito con un operatore virtuale molto conosciuto, PosteMobile, che propone la Creami Style a soli 5 euro al mese. L’offerta prevede 500 credit per chiamare ed inviare SMS a tutti i numeri nazionali e 5 GB di traffico internet in 4G sotto la rete Wind Tre a soli 5 euro al mese. Il costo di una nuova SIM è di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Il secondo operatore è Tiscali Mobile, con la sua Tiscali Smart 4G. Quest’ultima prevede 60 minuti di chiamate verso tutti, 10 SMS verso tutti e 1 GB di traffico internet a soli 2.99 euro al mese con 10 euro per il costo della nuova SIM.

Passiamo poi a Rabona Mobile, con la sua Goal Tackle che comprende 2000 goal per chiamare, inviare SMS e navigare sotto rete 4G di Vodafone a soli 3.99 euro al mese con un contributo di attivazione di soli 6 euro. L’operatore in questione offre anche la Goal Accademy che comprende 10 mila goal per chiamate, SMS ed internet a 4.99 euro al mese con un costo di attivazione di 5 euro.

Ultime tre offerte da tenere in considerazione, 1Mobile Start Plus con 300 minuti di chiamate verso tutti e 3 GB di traffico internet a 4.90 euro al mese con contributo di attivazione di 5 euro oltre al costo della SIM di 10 euro con 5 euro di credito incluso. Noitel Step prevede invece 300 minuti di chiamate verso tutti, 10 SMS verso tutti e 2 GB di traffico internet a 2.99 euro al mese. Concludiamo con la Digi Combo 250 di Digi Mobil che prevede 250 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e verso 57 paesi esteri e 2 GB di traffico internet sotto rete Tim a 5 euro al mese. Il contributo di attivazione e di 0 euro mentre il costo della SIM è di 10 euro.