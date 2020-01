MediaWorld è senza confini, per l’occasione ha lanciato un volantino attivo ovunque sul territorio nazionale perfettamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori che vorranno acquistare un nuovo dispositivo di tecnologia generale.

La campagna promozionale descritta è da considerarsi valida in tutti i punti vendita fino all’8 gennaio 2020, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa; scegliendo di comprare online dovete sempre ricordare che, salvo indicazione differente, la consegna presso il domicilio è sempre a pagamento. Al contrario, optando invece per la spedizione in negozio l’utente potrà usufruire di un risparmio effettivo sotto ogni punto di vista.

Volantino MediaWorld: le nuove offerte fanno impazzire tutti

Il volantino MediaWorld resta sicuramente una campagna promozionale in grado di emozionare per l’ottima qualità di alcuni sconti, in particolare annoveriamo la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S10 spendendo solamente 703 euro per la versione no brand. Siamo consapevoli di proporvi un prezzo ancora abbastanza elevato, ma dovete considerare che il Galaxy S10+ viene difatti commercializzato in promozione a 799 euro (sempre considerando solo i negozi fisici).

L’alternativa più valida è sicuramente rappresentata dall’iPhone Xr, un buonissimo terminale prodotto da Apple, anch’esso ormai non più recentissimo, ma con alle spalle una scheda tecnica atta a giustificare un esborso complessivo di 709 euro.

Il volantino MediaWorld ovviamente non si ferma qui, le possibilità d’acquisto sono tantissime ed appartenenti a svariate categorie merceologiche, per maggiori informazioni vi invitiamo a collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.