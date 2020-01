In questi giorni Google ha iniziato a mandare mail a destra e sinistra. A chi erano indirizzate? A tutti gli abbonati a un particolare servizio di Google News a pagamento dedicato alle riviste digitali. All’interno del messaggio inviato a questi utenti viene subito sottolineato come ci sarà un rimborso di massa per tutti quelli che hanno già pagato e anche il fatto che i precedenti contenuti saranno ancora consultabili a tempo indefinito.

Il servizio in questione è nato nel lontano 2012; stiamo parlando di otto anni quest’anno. L’applicazione si chiamava inizialmente Play Magazines, ma poi il nome venne cambiato a favore di Play Edicola; un cambio che ha interessato molte altre app di servizi offerti da Google. A seguire il servizio è diventato una branca di Google News. Lo scopo era dare accesso ai contenuti digitali di giornali e riviste cartacee.

Google News: addio alle riviste digitali

Il fatto che la compagnia avrebbe abbandonato questo servizio era già chiaro l’anno scorso quando proprio la sezione dedicata era sparita dall‘interfaccia del Play Store. Per via di questo cambiamento si era ipotizzato un cambio di rotta il quale è avvenuto definitivamente soltanto con il nuovo anno.

Il motivo di questo cambiamento non è chiaro, anche se si potrebbero azzardare diversi ipotesi come dal fatto che il mercato in questione si è evoluto e un servizio del genere era diventato fondamentalmente inutile o per il fatto che gli abbonati non era così tanto da garantire un profitto valido. Detto questo, ormai non c’è più niente da fare.