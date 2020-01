Euronics fa tremare MediaWorld con il lancio dell’ottimo volantino di Gennaio 2020, un insieme di sconti e di prezzi bassi da saper cogliere al volo per riuscire a risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato direttamente in negozio.

Le ultime tre parole sono fondamentali per capire appieno la portata della campagna promozionale, ricordiamo infatti che la suddetta non è disponibile ovunque in Italia, ma risulta essere attiva solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Tufano (nemmeno sul sito ufficiale si possono completare gli acquisti) fino al 16 gennaio 2020.

Coloro che vi accederanno potranno comunque richiedere il pagamento rateizzato a Tasso Zero, la cifra verrà divisa in 20 rate da versare mensilmente senza interessi a partire da Pasqua dell’anno corrente.

Volantino Euronics: i nuovi prezzi sono davvero molto interessanti

Il volantino Euronics cerca di assecondare le richieste degli utenti, pur senza avventurarsi nel mondo dei top di gamma, se non con l’iPhone Xs, un buonissimo dispositivo di fascia alta in vendita oggi a circa 699 euro (nella versione no brand con garanzia di 24 mesi).

Avvicinandosi al mondo Android gli unici a disposizione sono terminali il cui prezzo finale non supera i 219 euro del Galaxy A30S, annoveriamo infatti Galaxy A10 a 139 euro, Galaxy A20e a 159 euro o Huawei P Smart 2019 a 159 euro, per citarne alcuni.

Tutti gli altri prezzi e gli sconti del volantino Euronics possono essere sfogliati nelle pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio.