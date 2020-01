Il sogno di ogni automobilista italiano è quello di guidare in strade cittadine e in autostrade senza l’assillo di rispettare i limiti di velocità imposti dal codice, non perché siamo degli eterni piloti scellerati ma per evitare multe e sanzioni che comportano un dispendio di denaro. In questo articolo riassumiamo brevemente i modi per sfuggire gli autovelox con Google Maps, Waze e qualche device da istallare in auto acquistabile su Amazon.

Cominciando da Maps vi diciamo che l’app consente di visualizzare gli autovelox fissi sul percorso, ereditando in parte quanto visto su Waze, il servizio social di navigazione acquistata da Google nel 2013. Ma per visualizzare i dispositivi anti piloti di Formula 1 è necessario impostare una destinazione, e sul percorso appariranno sotto forma di icona arancione con tanto di avviso vocale durante la marcia dell’auto. Anche su Maps gli utenti possono interagire con l’app segnalando eventuali postazioni mobili oppure di un incidente o di un rallentamento.

Come evitare gli autovelox con Waze e Amazon

La gestione degli autovelox in Waze è altrettanto interessante, poiché gli utenti possono segnalare la presenza di nuove postazioni di controllo mobili che, in base alle successive verifiche da parte dello staff, saranno poi implementate per tutti gli utenti dell’app.

Per la segnalazione basterà cliccare sul pulsante arancione presente in basso a destra e scegliere nel menu che comparirà la voce “Autovelox”, specificando la tipologia ed aggiungere ulteriori informazioni. Un ottimo modo per evitare di incorrere in costose multe.

Infine vi raccontiamo di alcuni dispositivi utili alla prevenzione delle multe per eccesso di velocità acquistabili su Amazon. Sono prodotti al limite della legalità ma, in base alle recenti sentenze italiane, alcuni di loro si possono istallare in auto senza problemi.