Tutti noi conosciamo amazon come il primo sito di e-commerce al mondo, ma negli ultimi anni la compagnia ha esplorato anche altri percorsi. Sono nati diversi negozi del colosso, anche se quelli che hanno fatto più parlare sono quelli privi di personale. Ovviamente però, la maggior parte di quest’ultimi si trovano negli Stati Uniti mentre quelli all’esterno di contano sulle dita. Per l’Europa non sembra esserci niente da fare, per lo meno quella continentale visto che nel Regno Unito sono presenti, ma qualcosa sta per cambiare.

Amazon sembrerebbe pronta ad aprire un nuovo negozio fisico della sua catena. Dove? Purtroppo non da noi, ma non così lontano come i precedenti. Sta pensando di farlo in Germania, paese che risulta essere il secondo mercato più grosso del colosso. Il motivo dell’eventuale apertura risiede nel fatto che ci sono consumatori che continuano ad amare nel fare compere offline.

Amazon: l’apertura del prossimo negozio

La compagnia è intenzionata a spingere lo shopping attraverso altre frontiere e non solo tramite la piattaforma online. Per esempio, vogliono sfruttare i dispositivi con Alexa cercando di ottenere un duplice beneficio. Il primo è ovviamente spingere le vendite in generale, il secondo è cercare di rendere più appetibile i prodotti della gamma Echo.

Tornando al negozio, purtroppo per ora non si sa niente sul calendario, e probabilmente anche a saperlo a noi poco importerebbe, o altri dettagli importanti come il luogo. La speranza però è che l’apertura sia un successo così da favorirne altre in giro per l’Europa e quindi anche in Italia.