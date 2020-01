Siamo entrati ormai ufficialmente nel 2020, un anno di cambiamento che vedrà l’introduzione sempre crescente di nuove tecnologie ed un ulteriore abbassamento dei prezzi di quelle attuali. I computer ormai sono in continuo calo, e alcune aziende meno conosciute rilasciano spesso dispositivi dalla qualità prezzo a dir poco fenomenale. Questo è il caso di XIDU PhilBook Max 2019, un notebook compatto e versatile, studiato per il lavoro in movimento.

L’azienda non è molto conosciuta, ma si caratterizza per i suoi prodotti dall’elevata qualità e dal forte impatto estetico, che strizza l’occhio a produttori ben più noti. Il notebook di cui vi parleremo non ha infatti nulla da invidiare ai suoi competitor, ma è proposto ad un prezzo decisamente più aggressivo.

XIDU PhilBook Max 2019: le caratteristiche tecniche

Nonostante il prezzo le caratteristiche tecniche del computer non sono assolutamente male. Il display è in risoluzione FullHD e presenta una diagonale di 14.1 pollici. Questo garantisce un’ottima portabilità e usabilità. Oltre a questo può essere infatti ruotato di 360 gradi, permettendo quindi di essere usato come fosse un tablet. Sotto la scocca troviamo invece un processore di casa Intel, un Celeron da 1,6 Ghz con scheda integrata UHD Graphics 500.

A completare la dotazione sono poi presenti 8 giga di memoria RAM di tipo DDR3 e un SSD da 128 gb che permetterà una più fluida fruizione dei contenuti. La batteria garantisce poi fino a 5h di utilizzo continuativo, nonostante la tastiera sia dotata di retroilluminazione regolabile. Il tutto, come anticipato, è contenuto in un corpo abbastanza piccolo che misura 12.8 x 8.7 x 0.7 pollici in un peso di poco superiore ad 1 chilogrammo.

La scocca è poi realizzata interamente in alluminio di buona fattura, il che lo rende premium sia visivamente che al tatto. Sul bordo destro è poi presente una porta USB 3.0, il tasto di accensione, lo slot per una micro SD e il Jack audio da 3,5mm. A sinistra troviamo un’altra USB e una porta Mini HDMI per il collegamento ad un monitor esterno.

Ovviamente si tratta di un computer pensato unicamente per la mobilità, non adatto quindi a compiti particolarmente stressanti e impegnativi come può essere l’editing di video e foto, tuttavia a questo prezzo (disponibile anche su Amazon) non possiamo decisamente chiedere di meglio.