Negli scorsi giorni, tramite il profilo ufficiale su Weibo, Lei Jun ha pubblicato una breve clip che mostra il nuovo logo dell’azienda cinese Xiaomi. Il nuovo logo sarebbe stato creato in occasione del decimo anniversario del colosso.

Non si tratta ovviamente di un logo che andrà in futuro a sostituire quello attuale, ma sicuramente una nuova immagine pensata per questa celebrazione, che precisamente si terrà nei prossimi mesi. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi: nuovo logo per festeggiare i primi 10 anni dell’azienda

Il colosso cinese è stato fondato il 6 aprile 2010 a Pechino da un team di sole 13 persone, tra cui anche Lei Jun. Il 2020 è l’anno del decimo anniversario e l’azienda ha colto l’occasione per presentare il nuovo logo creato ad hoc. Per l’occasione sono previsti festeggiamenti e sicuramente tantissime offerte in patria.

Il nuovo logo è composto da un simbolo centrale con quattro punti, ognuno caratterizzato da un colore diverso. Per il momento l’azienda non ha ancora spiegato il significato del simbolo in questione ma sicuramente potremo assistere ad approfondimenti da parte del CEO e fondatore di Xiaomi. Vi ricordo che Xiaomi è il quarto produttore di smartphone al mondo e una delle poche società innovative secondo Forbes.

Sicuramente l’anno appena trascorso è stato un ennesimo anno da ricordare per l’azienda, che non ha mai sbagliato un colpo. Negli scorsi giorni abbiamo parlato di un nuovo smartwatch che l’azienda sta per presentare, non perdetevi tutte le indiscrezioni del nuovo Mi Watch Color, in arrivo in più versioni ad un prezzo bomba.