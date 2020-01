Wind ha in serbo per gli utenti un’offerta davvero speciale, parliamo della All Inclusive 50 Fire Easy Pay, una soluzione che prevede la possibilità di accedere a ben 100 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, spendendo cifre veramente bassissime (se confrontate al mercato attuale).

La soluzione qui descritta è a tutti gli effetti una passa a Wind, pertanto la dobbiamo considerare come una operator attack attivabile in via esclusiva dagli utenti che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO (operatore virtuale ad esclusione di LycaMobile, con inclusi però ho.Mobile e Kena Mobile), che richiederanno la portabilità del proprio numero originario.

Prima di parlare di contenuti, vediamo quali sono le più grandi limitazioni: l’addebito del canone fisso di 6,99 euro al mese è previsto direttamente sul conto corrente o su una carta di credito non ricaricabile, inoltre è presente un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, periodo entro il quale un’eventuale portabilità comporterà il pagamento di una penale molto pesante.

Passa a Wind con la più incredibile promozione

I costi iniziali da sostenere equivalgono a 11,99 euro per la promozione, nonché a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, a questi andranno aggiunti anche i 6,99 euro necessari per la prima mensilità. Tutto per accedere a 100 giga di internet in 4.5G al mese, con anche minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, nonché a 200 SMS da inviare a piacimento.

Se interessati all’addebito su credito residuo, segnaliamo la presenza della All Inclusive 50 Fire con gli stessi contenuti, ma 50 giga al mese, a 6,99 euro.