Quella che poteva sembrare la classica bufala di inizio anno si è rilevata, invece, una notizia assolutamente fondata e molti utenti, purtroppo, ne hanno riscontrato la veridicità a proprie spese. Stiamo parlando del finto messaggio di auguri di capodanno che circola su WhatsApp da diversi giorni. Un messaggio che trae in inganno perché arriva da uno dei nostri contatti presenti in rubrica, quindi assolutamente credibile. Per questo ha riscosso molto successo ed infettato migliaia di dispositivi. La tecnica che hanno usato gli hacker di turno è molto semplice; quello che sembra il solito messaggio di auguri frutto di una catena, vi rimanda ad una pagina attraverso la quale potrete leggere, personalizzare e ricambiare il gentile messaggio. In realtà, dietro il messaggio in questione, si nasconde il virus di WhatsApp di capodanno.

Basta un click e il vostro dispositivo sembrerà lento come una lumaca

Il virus di capodanno che si propaga attraverso WhatsApp non è il solito malware che si impossessa dei vostri dispositivi per rubare i vostri dati personali. Bensì un virus che una volta installato comincerà ad aprire banner pubblicitari a cascata provocando sensibili rallentamenti nel vostro dispositivo. La particolarità del virus in questione è che i banner pubblicitari che si apriranno automaticamente non sono sempre visibili, quindi difficilmente riconducibili al messaggio WhatsApp. Siamo quindi in presenza di un Adware, fastidioso e subdolo che non mira ai dati personali come password dei conti correnti o dati delle carte di credito, ma solo a danneggiare e rallentare i dispositivi come una sorta di “scherzetto” di capodanno. Il consiglio, ovviamente, è quello di non aprire il link che abbiamo mostrato nella foto all’interno dell’articolo. Se invece avete cliccato sul link in questione ripristinate il vostro smartphone, evitando rallentamenti durante la navigazione