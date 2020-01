Il volantino Unieuro, dopo alcuni giorni di latitanza, torna a far sentire prepotentemente la propria voce con il lancio di ottime offerte alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Per cercare di distogliere l’attenzione dei consumatori dalle proposte di MediaWorld o del circondario, ecco spuntare un volantino in grado di promettere anche sconti del 60% sull’acquisto di un qualsiasi prodotto di tecnologia generale. Coloro che decideranno di acquistare direttamente sul sito ufficiale devono comunque ricordare che le spese di spedizione sono a pagamento, solo ed esclusivamente per una consegna a domicilio.

Non perdetevi i nostri codici sconto esclusivi e tutte le offerte Amazon direttamente sul canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: tutte le offerte del nuovo Fuoritutto

Le offerte del nuovo Fuoritutto lasciano sicuramente a bocca aperta per la qualità generale pensata ed ideata da Unieuro, a partire proprio dai soli 439 euro richiesti per l’acquisto di un buonissimo Samsung Galaxy S10e, un terminale che non sarà al livello dei vari Galaxy S10 o S10+, ma è comunque in grado di esprimere tutte le proprie potenzialità nella fascia medio-alta del mercato della telefonia mobile.

Discorso simile per il nuovissimo Huawei Nova 5T, un modello che non necessita di presentazioni, 4 fotocamere posteriori, HiSilicon Kirin 980 e display FullView da 6.26 pollici, tutto racchiuso in soli 399 euro. Cosa desiderare di più?

Naturalmente il volantino Unieuro nasconde anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo, scopritele direttamente sulle pagine che abbiamo inserito nel dettaglio qui sotto.