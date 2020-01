Il volantino Trony più interessante delle ultime settimane è finalmente arrivato sul mercato, peccato solo sia disponibile presso i punti vendita delle regioni Calabria e Sicilia, e non sul resto del territorio nazionale o sul sito ufficiale dell’azienda.

L’idea di Trony, come accade da ormai moltissimo tempo, è proprio di lasciare carta bianca ai vari soci in Italia nella realizzazione di campagne promozionali differenti tra loro e localizzate in determinate aree del territorio. L’utente deve prestare particolare attenzione alle ultime pagine dei volantini, in quanto si trovano esattamente le corrette location dei punti vendita coinvolti nelle offerte prese effettivamente in esame.

Volantino Trony: questi sono i prezzi da non lasciarsi sfuggire

I prezzi da non lasciarsi sfuggire sono davvero tantissimi, uno dei migliori top di gamma dell’ultimo anno, lo Huawei P30 Pro, è stato scontato di molto rispetto al listino, parliamo infatti di soli 699 euro per uno smartphone dalle elevatissime prestazioni complessive.

Il consiglio, se volete comunque un buon dispositivo e spendere relativamente poco, è di puntare verso lo Huawei Nova 5T, smartphone che nasconde al proprio interno caratteristiche tecniche in grado di far brillare gli occhi alla maggior parte di noi, sopratutto se considerato che è acquistabile a soli 399 euro.

Naturalmente le offerte del volantino Trony non terminano qui, possono essere sfogliate nel dettaglio qui sotto tra le pagine della corrente campagna promozionale, attiva però solo in due regioni del territorio.